Що їсти, щоб не хворіти: п’ять основних помилок та рекомендації експертів

Багато чого залежить від того, як організоване щоденне харчування людини. І здоров’я в першу чергу. Саме тому потрібно берегти його змолоду і не виснажувати організм різноманітними дієтами, а відразу перейти до правильного харчування. ТСН.ua розповідає про п’ять основних помилок, які часто роблять ті, хто тільки вирішив харчуватися здоровою їжею.

Як розповіла лікарка-дієтологиня, засновниця Академії Довголіття Dr. Skytalinska, Оксана Скиталінська для видання “НВ”, існує п’ять основних факторів, які є вкрай важливими для здоров’я людини та правильного функціонування органів та тканин. І новачки, які лише думають перейти на правильне харчування, часто роблять в них помилки.

Правильне харчування і п’ять основних помилок

Готують їжу неправильним способом

Якщо ви любите смажену, приготовлену на грилі до рум’яної скоринки або сильно запечену їжу, варто відразу відмовитися від цієї звички. Хоч відразу ви і не побачите ніяких проблем зі здоров’ям, проте такі страви негативно впливають на роботу клітин, навантажують систему детоксикації організму. Правильне харчування починається з тушкованої, вареної та легко запеченої їжі. А щоб вона краще смакувала, не забувайте про різноманітні соуси (гірчиця, йогурт, кисло-солодкі), а також пряні трави.

Додають мало клітковини в свій раціон

Багато сучасних продуктів, до яких ми звикли (хліб, крупи швидкого приготування, макарони) містять малу кількість пектинів (розчинної клітковини) і харчових волокон. Основою правильного харчування є саме щоденне споживання клітковини. Адже її дефіцит призводить до багатьох проблеми. Зокрема, закрепів, дисбіозів, запалення кишечника, дивертикулярної хвороби та навіть раку кишечника.

Їдять велику кількість концентрованих солодощів

Правильне харчування: одна з помилок - їсти велику кількість солодощів / Pexels

Одна справа, якщо ви раз на тиждень смакуєте домашнім кексом чи яблучним пирогом та займаєтесь при цьому фізичною активністю, і зовсім інша, коли щодня випиваєте пляшку солодкого газованого напою, їсте цукерки та мало рухаєтеся. Надмірне споживання цукру негативно впливає на тканини. А якщо додати сюди різноманітні булочки, вийде ще надмір вуглеводів. Він стимулює утворення жиру в печінці, а далі — пошкоджує судини, нирки, нервові волокна.

Дефіцит мінералів і вітамінів

Вони є регуляторами протікання практично всіх біохімічних процесів в організмі. У кожної людини існують свої індивідуальні особливості організму. Протягом доби на них впливають різноманітні фактори. Саме тому, якщо вас цікавить правильне харчування, потрібно додати до свого раціону такі регулятори. До продуктів, які багаті вітамінами і мінералами, належать: фрукти, овочі, зелень, ягоди.

Споживають різні жири без розбору

Сьогодні в модних журналах і різних інтернет-виданнях можна знайти інформацію про використання рослинних олій та їхній позитивний вплив на людський організм. Проте в правильному харчування потрібно пам’ятати, що збільшення кількості рослинної олії в раціоні призводить до посилення процесів окислення жирів. Адже будь-яка олія є рафінованим продуктом, якого потрібно вживати не більше 1-2 столових ложок в день. І краще замінити її жиром, який входить до інших продуктів. Наприклад, яєчних жовтків, горіхів, риби чи насіння.

Правильне харчування і рекомендації меню на день

Правильне харчування і рекомендації щодо меню на день / Pexels

Сніданок

Початок дня варто почати з каші (рисова, вівсяна, гречана), до якої можна додати сухофрукти, горіхи. А якщо ви поспішаєте, можете з’їсти натуральний йогурт чи приготувати бутерброд з сиром та авокадо.

Перекус ополудні

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Згідно з правильним харчуванням перекус повинен бути легким. Тому чудово підійдуть фрукти (банан, яблуко, апельсин) чи жменька горіхів.

Обід

Він повинен складатися з рідкої страви, основної страви (м’ясо чи каша), гарніру та овочевого салату.

Вечеря

Рекомендовано не навантажувати шлунок в пізній час доби, тому зупиніть свій вибір на невеликому шматку курячого м’яса або вареній рибі. Маленька порція сиру також стане гарним варіантом.