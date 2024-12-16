Які відтінки волосся у трендах 2025 для жінок за 50: омолоджують і роблять образ бездоганним

Жінки у будь-якому віці хочуть бути приголомшливими, а правильно підібраний колір волосся на відмінно впорається із цим завданням.

Стилісти назвали найкращі кольори волосся для жінок за 50, які в трендах наступного року: омолоджують, освіжають образ і роблять загальний образ неймовірно привабливим.

Золотавий блонд із рожевими нотками

Які трендові кольори волосся для жінок за 50 / Фото: Фото з відкритих джерел

З віком наша шкіра і волосся втрачають свій природний блиск. Повернути природне сяйво локонів та обличчя допоможе теплий відтінок золотавого блонду із рожевим блиском. Цей трендовий колір волосся вигідно підкреслюватиме природну красу обличчя, а сяючі локони омолоджуватимуть загальний образ років на 10 . Золотавий блонд стане ідеальним вибором для блондинок і рудоволосих пані.

Теплий каштан

Які трендові кольори волосся для жінок за 50 / Фото: Фото з відкритих джерел

Насичений каштановий відтінок пасуватиме як брюнеткам, так і шатенкам. Такий колір волосся робить жінку приголомшливою, омолоджуючи та освіжаючи загальний образ. До того ж, каштановий колір надає локонам додаткового візуального об’єму завдяки своєму теплому сяянню.

Карамельний

Які трендові кольори волосся для жінок за 50 / Фото: Фото з відкритих джерел

Вже зрозуміло, що теплі відтінки – це тренд нового 2025 року, і карамельний належить саме до таких. Він буде ідеальним вибором для жінок, які бажають оновитися й додати своєму образу бездоганної вишуканості. Карамельний відтінок вигідно підкреслюватиме погляд та вирівнюватиме тон обличчя, освіжаючи його риси. Такий колір ідеально підходитиме для локонів середньої довжини.

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