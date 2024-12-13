Стильні стрижки для жінок 45+, які на відмінно маскують сивину без фарбування

Якщо ви бажаєте приховати сивину без фарбування – це реально. Є дві трендові стрижки, які не тільки замаскують небажані сиві пасма, але й омолодять на декілька років.

Ці сучасні стрижки ідеально пасуватимуть жінкам, які хочуть приховати сивину і додати до образу свіжості й довершеної краси.

Багатошаровий боб з м'якими переходами

Які стрижки допоможуть замаскувати сивину / Фото: Фото з відкритих джерел

Однією з найпопулярніших стрижок, які маскують сивину, є багатошаровий боб. Це універсальна зачіска, яка пасуватиме всім жінкам без винятку. Така трендова стрижка надає локонам екстраординарного об'єму і структурованості.

Перукарі говорять, що багатошаровий боб дає змогу приховати сивину завдяки грі текстур і шарів. Волосся з м'якими переходами і багатошаровою структурою створює рух, який ефективно маскує сивину, особливо біля коренів. До того ж ця стрижка увійшла до списку трендових 2025 року, тому кожна жінка почуватиметься приголомшливою з такою зачіскою.

Стилісти рекомендують поєднувати стрижку з фарбуванням у техніці омбре, коли темне коріння плавно переходить у світліший відтінок. Це допоможе зробити сивину менш помітною, а волосся – більш натуральним і блискучим.

Каскад з подовженими пасмами

Які стрижки допоможуть замаскувати сивину / Фото: Фото з відкритих джерел

Ще одним трендом для жінок 45+ є каскадна стрижка. Хоча вона наразі не така популярна, як боб, однак не менш ефективно маскує сивину, створюючи динамічний і стильний образ водночас. Стрижка з подовженими пасмами з боку обличчя допомагає приховати перші ознаки сивини, особливо в області скронь і по лінії росту волосся.

За словами стилістів, каскад з подовженими пасмами – це прекрасний вибір для жінок, які хочуть мати молодший вигляд, не вдаючись до радикальних методів. Подовжені пасма акуратно обрамляють обличчя, створюючи ефект густого волосся і маскуючи сивину. Ця стрижка підходить як для прямого, так і для хвилястого волосся.

Модні експерти рекомендують вибрати каскад, якщо хочеться додати легкості та грайливості до свого образу. Однак важливо пам’ятати, що переходи між шарами мають бути плавними та м’якими — саме така техніка стрижки на відмінно маскує сивину.

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