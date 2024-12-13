Енергетики опублікували нові графіки відключень: коли в українців не буде світла

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

В Україні 14 грудня будуть впроваджені графіки відключення світла. Це пов'язано з пошкодженням енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

Завтра час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

Для побутових споживачів:

00:00 – 13:00 – одна черга відключень

13:00 – 17:00 – дві черги відключень

17:00 – 22:00 – одна черга відключень

Для промисловості і бізнесу графіки обмеження потужності триватимуть від 00:00 до 24:00.

В "Укренерго" додали, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Актуальну інформацію про графіки відключень у регіонах можна дізнатися на сайті або офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", – наголосили в "Укренерго".

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 грудня, агресорка Росія завдала масованого удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Минулося без потерпілих. Проте є пошкодження.

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