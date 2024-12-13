РФ вдарила ракетами різних типів і дронами: скільки цілей збила ППО

Від 14:00 12 грудня до 10:00 13 грудня армія РФ здійснила комбінований повітряний напад на Україну. Російські окупанти вдарили ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено 287 засобів повітряного нападу: 94 ракети та 193 БпЛА.

Армія РФ запустила:

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К: район пусків – Тамбовська обасть;дві балістичні ракети "Іскандер-М": район пусків – Брянська область і анексований Крим;

одну балістична ракета KN-23: район пусків – Брянська область;

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ росіяни випустили із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС: район пусків - Волгоградська область;

24 крилатих ракет "Калібр": район пусків акваторія Чорного моря;

сім крилатих ракет "Іскандер-К": район пусків – Воронезька і Ростовська області;

одна керована авіаційна ракета Х-59/Х-69: район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської області;

193 ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орела, Брянська та Міллєрово, що в РФ.

Сили ППО збили:

80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";

1 балістичної ракети "Іскандер-М";

80 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.

Крім того, 105 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей - були локаційно втрачено. А п’ять – повернулись до РФ, а один до Білорусі.

Як повідомлялося, зранку 13 грудня російська армія атакувала ракетами Україну. Зокрема, окупанти запускали "Калібри". У низці регіонів лунали вибухи.

200 дронів і сотня ракет! Все що відомо про масштабний удар по енергетиці 13 грудня

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