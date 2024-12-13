РФ ударила ракетами разных типов и дронами: сколько целей сбила ПВО

С 14:00 12 декабря до 10:00 13 декабря армия РФ совершила комбинированное воздушное нападение на Украину. Российские оккупанты ударили ракетами разных типов и ударными беспилотниками.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 287 средств воздушного нападения: 94 ракеты и 193 БпЛА.

Армия РФ запустила:

четыре аэробаллистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К: район пусков — Тамбовская область; две баллистические ракеты "Искандер-М": район пусков — Брянская область и аннексированный Крым;

одну баллистическую ракету KN-23: район пусков – Брянская область;

55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ россияне выпустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС: район пусков – Волгоградская область;

24 крылатых ракеты "Калибр": район пусков – акватория Черного моря;

семь крылатых ракет "Искандер-К": район пусков – Воронежская и Ростовская области;

одну управляемую авиационную ракетуа Х-59/Х-69: район пусков – воздушное пространство над ТОТ Луганской области;

193 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла, Брянска и Миллерово, что в РФ.

Силы ПВО сбили:

80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

Кроме того, 105 вражеских беспилотников не достигли своих целей – были локационно потеряны. А пять – вернулись в РФ, а один – в Беларусь.

Как сообщалось, утром 13 декабря российская армия атаковала ракетами Украину. В частности, оккупанты запускали "Калибры". В ряде регионов раздавались взрывы.

200 дронов и сотня ракет! Все что известно о масштабном ударе по энергетике 13 декабря

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