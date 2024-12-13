РФ ударила ракетами разных типов и дронами: сколько целей сбила ПВО

Не удалось уничтожить "Кинжалы".
С 14:00 12 декабря до 10:00 13 декабря армия РФ совершила комбинированное воздушное нападение на Украину. Российские оккупанты ударили ракетами разных типов и ударными беспилотниками.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 287 средств воздушного нападения: 94 ракеты и 193 БпЛА.
Армия РФ запустила:
- четыре аэробаллистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К: район пусков — Тамбовская область; две баллистические ракеты "Искандер-М": район пусков — Брянская область и аннексированный Крым;
- одну баллистическую ракету KN-23: район пусков – Брянская область;
- 55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ россияне выпустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС: район пусков – Волгоградская область;
- 24 крылатых ракеты "Калибр": район пусков – акватория Черного моря;
- семь крылатых ракет "Искандер-К": район пусков – Воронежская и Ростовская области;
- одну управляемую авиационную ракетуа Х-59/Х-69: район пусков – воздушное пространство над ТОТ Луганской области;
- 193 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла, Брянска и Миллерово, что в РФ.
Силы ПВО сбили:
- 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
- 80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.
Кроме того, 105 вражеских беспилотников не достигли своих целей – были локационно потеряны. А пять – вернулись в РФ, а один – в Беларусь.
Как сообщалось, утром 13 декабря российская армия атаковала ракетами Украину. В частности, оккупанты запускали "Калибры". В ряде регионов раздавались взрывы.