Над військовою базою США в Німеччині було помічено невідомі БпЛА: коментар американської армії

У Німеччині помічено низку безпілотних літальних апаратів, які пролетіли над стратегічними об'єктами, зокрема над військовою базою США Рамштайн, а також над підприємствами Rheinmetall і BASF.

Про це повідомило видання SPIEGEL.

Це викликає серйозні занепокоєння серед органів безпеки. Згідно з наданою інформацією, безпілотники були помічені в вечірні години 3 і 4 грудня над військовим комплексом США в Рамштайні, однак пілотів апаратів не вдалося виявити.

"На початку грудня було кілька помічених малих безпілотних літальних комплексів у цьому районі та над авіабазою Рамштайн; вони не вплинули на жителів на базі або на об’єктах людей і військовій техніці, які там є", - підтвердили в армії США.

Наразі розслідується можливість шпигунських польотів з диверсійною метою. Влітку цього року дрони також спостерігали над іншими чутливими об'єктами, зокрема хімічним парком і СПГ-терміналом у Шлезвіг-Гольштейні.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно зробив обнадійливу заяву про німецьких миротворців в Україні.

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