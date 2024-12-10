У Німеччині назвали умови для передачі Україні ракет Taurus: деталі

Кандидат у канцлери Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що Україна може отримати крилаті далекобійні ракети Taurus лише після узгодження цього питання зі США.

Як повідомляє NV, Мерц наголосив, що рішення щодо постачання цих ракет не буде ухвалюватися “одноосібно”. Воно має прийматися в тісній співпраці з новою адміністрацією США та європейськими партнерами.

Політик зазначив, що процес навчання українських військових роботі з цією зброєю може тривати щонайменше чотири місяці, і за цей час у Сполучених Штатах відбудеться зміна влади, коли новообраний президент Дональд Трамп розпочне свій термін.

"І тому я виступаю за те, щоб відповісти на ці питання разом з американцями. Не самостійно, не в Німеччині, а разом із Європою та Америкою", — заявив Мерц.

Водночас він висловив сумнів, що ракети Taurus зможуть суттєво змінити ситуацію на полі бою в Україні.

Раніше Мерц запропонував створити Контактну групу з чотирьох країн для вироблення спільної європейської позиції щодо завершення війни проти України.