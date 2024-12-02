"Працюємо, щоб було більше спільного": Зеленський про розмову з Шольцом щодо Taurus

Україна працює над тим, щоб змінити думку канцлера Німеччини Олафа Шольца в питанні передавання далекобійних ракет Taurus.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної з канцлером ФРН пресконференції у Києві сьогодні, 3 грудня.

"Про Taurus. У нас з Олафом Шольцом є багато спільних поглядів на деякі питання, а є різні погляди. Ми працюємо, щоб у питанні Taurus у нас було більше спільного", – сказав глава держави.

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Зеленський певен, що якби Україна отримала ракети Taurus, то могла б уразити більше військових цілей у Росії.

"Далекобійна зброя – це виклик для нас. Ви про це багато чули, ми працювали над позицією Німеччини, Сполучених Штатів, Франції, Великої Британії. Як би нам це допомогло? Ми могли б уразити більше військових цілей у РФ", – каже президент.

Водночас, Зеленський зауважив, що Німеччина посідає перше місце серед країн Європи за обсягом наданої підтримки, а також надала найбільше ППО.

Своєю чергою Олаф Шольц повідомив, що у грудні Україна отримає від Німеччини шосту систему протиповітряної оборони IRIS-T, пускові установки для Patriot та САУ Gepard.

Нагадаємо, що після дозволу США Україні застосовувати ракети ATACMS для ударів по об'єктах у Росії, у Німеччині знову активізувалися дискусії щодо можливого надання Києву ракет Taurus.

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