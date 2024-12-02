"Работаем, чтобы было больше общего": Зеленский о разговоре с Шольцем о Taurus

Зеленский надеется, что Германия изменит свою позицию по поставкам ракет Taurus.
Украина работает над тем, чтобы изменить мнение канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе передачи дальнобойных ракет Taurus.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной с канцлером ФРГ пресс-конференции в Киеве сегодня, 3 декабря.
"О Taurus. У нас с Олафом Шольцом есть много общих взглядов на некоторые вопросы, а есть разные взгляды. Мы работаем, чтобы в вопросе Taurus у нас было больше общего", – сказал глава государства.
Зеленский уверен, что если бы Украина получила ракеты Taurus, могла бы поразить больше военных целей в России.
"Дальнобойное оружие – это вызов для нас. Вы об этом много слышали, мы работали над позицией Германии, Соединенных Штатов, Франции, Великобритании. Как бы нам это помогло? Мы могли бы поразить больше военных целей в РФ", – говорит президент.
В то же время Зеленский отметил, что Германия занимает первое место среди стран Европы по объему оказанной поддержки, а также предоставила больше ПВО.
В свою очередь Олаф Шольц сообщил, что в декабре Украина получит от Германии шестую систему противовоздушной обороны IRIS-T, пусковые установки для Patriot и САУ Gepard.
Напомним, что после разрешения США Украине применять ракеты ATACMS для ударов по объектам в России, в Германии снова активизировались дискуссии о возможном предоставлении Киеву ракет Taurus.
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