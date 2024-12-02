Зеленский объяснил, почему телефонные звонки Путину не укрепляют Украину

Президент Украины поделился своей обеспокоенностью, что частые звонки с Путиным могут усилить его позиции на международной арене.

Частые переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут привести к его признанию, что не укрепляет Украину. Однако с Германией в Украине больше общего, чем разногласий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве.

Зеленский заявил, что знал о предстоящем звонке Шольца Путину и поделился своим мнением с немецким канцлером по этому поводу.

"После одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда люди хотят забрать лидерство к себе. И я считаю, что в этом может быть просто потом такая, скажем, волна признания фактически Путина. Я считаю, что это не Укрепляет Украину. Это по моему мнению. Но, как я и сказал, у нас с Германией гораздо больше общего, чем есть разногласия", — сказал президент.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия должна понять свои преступления в Украине и понять, что она убивает украинцев, а Украина защищается. Он отметил неизменность планов Украины и стремление завершить войну к 2025 году.

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