"Привез" ли Шольц ракеты Taurus в Киев: СМИ раскрыли детали

Канцлер Германии объявит, что Берлин поставит Киеву оружие на 650 миллионов евро.

Канцлер Германии Олаф Шольц тайно и неожиданно приехал в Киев. В Украине он объявит о большом пакете военной помощи, но без желаемых крылатых ракет, которые хочет Украина.

Об этом пишет BILD.

По данным издания, Шольц привез с собой обещание: "Я хотел бы дать понять, что Германия останется сильнейшим поклонником Украины в Европе".

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Канцлер Германии объявит, что Берлин поставит Киеву оружие на 650 миллионов евро.

"Украина может положиться на Германию: мы говорим, что делаем. И мы делаем то, что говорим", – сказал он.

Но желанной Киевом крылатой ракеты Taurus, которая может достигать Москвы, нет в списке вооружения, которое Шольц пообещал Украине уже в декабре.

"Следовательно, жесткое "нет" остается. Канцлер считает, что это слишком опасно. Шольц считает, что если бы Украина запустила немецкий "Таурус" далеко вглубь России, война может расшириться", – пишет издание.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев, чтобы во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выяснить, к чему тот готов относительно мирных переговоров с Россией.

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