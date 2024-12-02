Капитуляции Украины не будет, Трамп изучает наш План победы – Зеленский

Дональд Трамп и его команда знают позицию Украины и ее "План победы", направленный на то, чтобы Украина получила "сильную позицию" за переговорным столом.

Об этом заявил в интервью Kyodo News президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, война в Украине находится на критическом уровне, поэтому возникает вопрос о том, продолжит ли Вашингтон поддержку Киева после того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность.

"Они изучают план, и мы их услышим. Но капитуляции со стороны Украины не будет. Это факт, и я думаю, что он это понимает", – сказал президент.

Зеленский добавил, что рассчитывает на дополнительные переговоры с избранным президентом США, чтобы объяснить "некоторые вещи более детально".

Напомним, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, американская военная и экономическая помощь Украине может значительно сократиться, а переговоры с Россией начнутся быстро.

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