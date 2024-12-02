Украина готовится к запуску платных дорог: детали

В Украине проводят исследования трафика на шести ключевых маршрутах, чтобы определить, следует ли внедрять платные дороги. Это часть требований Европейского союза. Уже подготовлен законопроект и есть соглашения с Европейским инвестиционным банком по финансированию этого процесса.

Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач во время мероприятия от ЭВА, сообщило УНН.

"Вопрос платных дорог — это требование ЕС. У нас есть наработанный законопроект по этому поводу и сейчас мы работаем над его воплощением… Для того чтобы сделать качественный путь, нужно провести анализ интенсивности движения, сейчас такой анализ ведется по 6 дорогам, чтобы запустить механизм платных дорог. дорог. Говорим с инвесторами, есть договоренности с ЕИБ", — сказал он.

Деркач отметил, что после анализа трафика будет принято решение, и что рано или поздно платные дороги все равно будут в Украине.

Напомним, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказывал, что новая редакция ДСТУ 4092:2024 не предусматривает существенных изменений в работе светофоров.

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