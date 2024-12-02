Україна готується до запуску платних доріг: деталі

В Україні проводять дослідження трафіку на шести ключових маршрутах, щоб визначити, чи варто впроваджувати платні дороги. Це частина вимог Європейського Союзу. Вже підготовлений законопроєкт і є угоди з Європейським інвестиційним банком щодо фінансування цього процесу.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач під час заходу від ЕВА, повідомило УНН.

"Питання платних доріг — це вимога ЄС. У нас є напрацьований законопроєкт щодо цього і зараз ми працюємо над його втіленням…Для того, аби зробити якісну дорогу, потрібно провести аналіз інтенсивності руху, зараз такий аналіз ведеться по 6 дорогам, щоб запустити механізм платних доріг. Говоримо з інвесторами, є домовленості з ЄІБ", - сказав він.

Деркач зазначив, що після аналізу трафіку буде прийняте рішення, та що рано чи пізно платні дороги все одно будуть в Україні.

Нагадаємо, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповідав, що нова редакція ДСТУ 4092:2024 не передбачає суттєвих змін у роботі світлофорів.

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