Що робити, щоб не пітніли вікна в машині: п'ять ефективних способів без кондиціонера

Дотримуйтесь простих рекомендацій і ви отримаєте ідеальну видимість за кермом в холодну пору року.

Пітливість вікон автомобіля — розповсюджена проблема восени та взимку. Однак, її можна легко вирішити за допомогою простих і доступних засобів.

Чому пітніють вікна в машині зсередини

Причина доволі проста — вологе повітря, яке циркулює всередині автомобіля, стикається з холодною поверхнею скла. Від цього і утворюється конденсат. Особливо актуальною ця проблема стає в холодну пору року.

Як позбутися конденсата на вікнах в машині

На порталі Sante+ рекомендують такі народні способи:

силікагель — цей поглинач вологи найчастіше можна зустріти у коробках з взуттям і він чудово впорається з поглинанням зайвої рідини, радимо розкласти пакетики з цим продуктом по всьому салону;

— цей поглинач вологи найчастіше можна зустріти у коробках з взуттям і він чудово впорається з поглинанням зайвої рідини, радимо розкласти пакетики з цим продуктом по всьому салону; шампунь — особливо підходить дитячий, потрібно нанести невелику його кількість на скло і протерти;

— особливо підходить дитячий, потрібно нанести невелику його кількість на скло і протерти; піна для гоління — здавалося б, що це дуже незвичний спосіб, але він дійсно дієвий (піна утворює захисну плівку на вікнах), потрібно також нанести її на скло і протерти;

— здавалося б, що це дуже незвичний спосіб, але він дійсно дієвий (піна утворює захисну плівку на вікнах), потрібно також нанести її на скло і протерти; кондиціонер авто — ви можете включити кондиціонер на обдування скла, щоб сухе повітря прибрало вологу;

— ви можете включити кондиціонер на обдування скла, щоб сухе повітря прибрало вологу; оцет з водою — змішати ці речовини потрібно у пропорції 2:1, обробити скло і протерти, такий засіб відрізняється антистатичними властивостями.

Що робити, щоб не пітніли вікна в машині: міри профілактики

Запам'ятайте кілька важливих кроків, щоб вікна в автомобілі не пітніли:

Провітрювати салон потрібно регулярно — так ви вирівняєте температуру повітря всередині і ззовні; Обов'язково слідкуйте за рівнем вологості — вчасно прибирайте з салону вогкі килимки чи інші речі; Протирайте скло спеціальними серветками — вони не лише видаляють зайву вологу, але й запобігають запотіванню; Не паліть в салоні автомобіля — дим збільшує рівень вологості; Провіряйте функціонування ущільнювачів дверей — коли вони пошкоджені, то можуть пропускати більше вологи.

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