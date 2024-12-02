Капітуляції України не буде, Трамп вивчає наш План перемоги – Зеленський

Дональд Трамп і його команда знають позицію України та її "План перемоги", який спрямований на те, щоб поставити її в "сильну позицію" за переговорним столом.

Про це заявив в інтерв’ю Kyodo News президент України Володимир Зеленський.

З його слів, війна в Україні на критичному рівні, тому виникає питання щодо того, чи продовжить Вашингтон підтримку Києвив після того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.

"Вони вивчають план, і ми їх почуємо. Але капітуляції з боку України не буде. Це факт, і я думаю, що він це розуміє", - сказав президент.

Зеленський додав, що розраховує на додаткові переговори з новообраним президентом США, щоб пояснити "деякі речі більш детально".

Нагадаємо, колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що коли відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа, американська військова та економічна допомога Україні може значно скоротитися, а переговори з Росією розпочнуться швидко.

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