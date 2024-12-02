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Сирський озвучив результати змін у підготовці військових

Сирський озвучив результати змін у підготовці військових

Головком ЗСУ Олександр Сирський

Вже у грудні перші випускники півторамісячного терміну БЗВП вирушать до бойових військових частин.

Головком ЗСУ Олександр Сирський провів нараду, на якій обговорили попередні результати впровадження у всіх навчальних центрах нової програми базової загальновійськової підготовки з терміном навчання півтора місяця.

Про це генерал написав у Мережі.

Сирський заявив про продовження підвищення якості підготовки військовослужбовців. Щодо цього питання головнокомандувач ЗСУ провів чергову службову нараду з керівниками структурних підрозділів Генштабу, командувачами видів та родів військ (сил), командирами окремих бойових військових частин, начальниками навчальних центрів та ВВНЗ.

Учасники наради обговорили попередні результати запровадження від 1 листопада у всіх навчальних центрах нової програми БЗВП з терміном навчання півтора місяця.

"Для об’єктивності оцінки нововведень проведені бесіди з курсантами та інструкторами, які зазначили лише позитивні аспекти у збільшенні термінів навчання та в змінах програми базової загальновійськової підготовки", – зазначив Сирський.

Він повідомив, що визначив завдання щодо подальшого моніторингу ефективності запроваджених змін. Генерал анонсував, що у грудні перші випускники нового терміну навчання вирушать до бойових військових частин.

"Тому чекаємо на відгуки про випускників від командирів підрозділів та пропозиції щодо подальшого нарощення базової загальновійськової підготовки", – додав головком.

Підготовка офіцерів

Окрім того, на нараді начальники вищих військових навчальних закладів заявили про потребу удосконалення змісту підготовки офіцерів тактичної ланки, зокрема і збільшення термінів навчання. На необхідності удосконалення підготовки наголосили і командири бойових бригад.

"Учасники наради запропонували розгортання курсів підвищення кваліфікації для підготовки офіцерів штабів за окремими напрямками діяльності. Кожен командир повинен нести відповідальність за якість підготовки штабу, тому в процесі їхнього навчання повинен використовуватись принцип "командир навчається з підлеглими", – йдеться в заяві Сирського.

Нагадаємо, Генштаб запустив пілотний проєкт, у межах якого збільшив термін військової підготовки мобілізованих від 30 до 45 днів.

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