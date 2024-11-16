В Германии снова заговорили о поставках ракет Taurus Украине

Лидер Свободной демократической партии (ВДП) Германии Кристиан Дюрр заявил, что вопрос о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus может быть вынесен на голосование в Бундестаг.

Об этом он сообщил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

"Это был бы вариант. И я могу себе представить, глядя на заявления Христианско-демократического союза (ХДС)/Христианско-социального союза (ХСС) и зеленых, что такое предложение может быть успешным", — заявил политик.

Дюрр также прокомментировал ситуацию с финансированием помощи Украине, отметив, что канцлер Олаф Шольц "распространяет легенды о распаде коалиции". По словам лидера ВДП, выделить дополнительные три миллиарда евро помощи Украине, которые обещал Шольц, "было бы реально при бюджете в 488 миллиардов, но не 15 миллиардов".

"Более того, если ситуация в Украине драматична, то в первую очередь нужны не деньги. Мы предложили, чтобы крылатые ракеты Taurus наконец были поставлены в Украину", — добавил лидер ВДП.

Напомним, ранее появилась информация, что правительственная коалиция в Германии распалась после увольнения министра финансов Кристиана Линднера, обвинившего канцлера Олафа Шольца в блокировании военной поддержки Украины.

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