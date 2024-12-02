Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

AP: США нададуть Україні додаткову військову допомогу на $725 мільйонів: що увійде до пакету

AP: США нададуть Україні додаткову військову допомогу на $725 мільйонів: що увійде до пакету

США надають Україні додаткову військо допомогу на $725 мільйонів / Фото: Associated Press

До пакету допомоги увійдуть додаткові протипіхотні міни та системи протидії безпілотникам.

США готуються надати Україні додаткову військову допомогу на суму 725 мільйонів доларів, яка міститиме системи протидії безпілотникам та боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS). Цей крок може свідчити про постачання на поле бою ракет більшої дальності. 

Про це повідомляє видання AP news. 

Двоє американських посадовців, які побажали залишитися анонімними, не підтвердили, чи містять ці боєприпаси ракети ATACMS, яких потребує наша армія. Однак Україна активно наполягає на отриманні таких ракет для ураження цілей на території Росії. 

До пакету також увійдуть додаткові протипіхотні міни, які Україна планує використовувати для уповільнення просування російських та північнокорейських наземних сил у Курській області Росії. 

Президент Джо Байден зобов’язався витратити всі кошти на військову допомогу Україні, схвалені Конгресом раніше цього року, до завершення свого терміну 20 січня. 

Читайте також:

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про великий пакет військової допомоги, але без бажаних крилатих ракет Taurus, які хоче України. 

Повʼязані теми:

Наступна публікація