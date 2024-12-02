AP: США нададуть Україні додаткову військову допомогу на $725 мільйонів: що увійде до пакету

США готуються надати Україні додаткову військову допомогу на суму 725 мільйонів доларів, яка міститиме системи протидії безпілотникам та боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS). Цей крок може свідчити про постачання на поле бою ракет більшої дальності.

Про це повідомляє видання AP news.

Двоє американських посадовців, які побажали залишитися анонімними, не підтвердили, чи містять ці боєприпаси ракети ATACMS, яких потребує наша армія. Однак Україна активно наполягає на отриманні таких ракет для ураження цілей на території Росії.

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До пакету також увійдуть додаткові протипіхотні міни, які Україна планує використовувати для уповільнення просування російських та північнокорейських наземних сил у Курській області Росії.

Президент Джо Байден зобов’язався витратити всі кошти на військову допомогу Україні, схвалені Конгресом раніше цього року, до завершення свого терміну 20 січня.

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Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про великий пакет військової допомоги, але без бажаних крилатих ракет Taurus, які хоче України.