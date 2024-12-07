Заборонену в Канаді зброю планують подарувати Україні

Вилучену у канадців зброю пропонують використати для стримування російських військ на полі бою.

Сотні видів вогнепальної зброї, якою заборонено володіти в Канаді, планують відправити до України як допомогу для захисту від російської агресії.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву міністра громадської безпеки Домініка Леблана.

Канадський міністр заявив про заборону ще 324 різновидів вогнепальної зброї, внаслідок чого загальна кількість марок та моделей забороненої для вільного обігу зброї уже перевищила 2000 найменувань.

За його словами, цю зброю належить використовувати на полі бою і вона не може перебувати в руках мисливців чи спортивних стрільців.

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Нове обмеження було запроваджене після того, як прихильники контролю над зброєю висловили занепокоєння тим, що багато штурмової вогнепальної зброї не було включено до заборони, яка діє від травня 2020 року.

Канадський міністр оборони Білл Блер заявив, що Канада звернулася до української влади, яка висловила зацікавленість у деяких зразках зброї.

“Будь-яка допомога, яку ми можемо запропонувати українцям, – це крок до їхньої перемоги”, – наголосив він.

Федеральний уряд співпрацює з місцевою владою та поліцією щодо планового викупу забороненої зброї у окремих власників.

Оттава також заявила, що співпрацює з урядом України, щоб визначити, як можна пожертвувати зброю для підтримки боротьби з вторгненням Росії в Україну.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Канади Біл Блер повідомив про передавання Україні новітньої системи протиповітряної оборони NASAMS.

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