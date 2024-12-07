Запрещенное в Канаде оружие планируют подарить Украине

Изъятое у канадцев оружие предлагается использовать для сдерживания российских войск на поле боя.

Сотни видов огнестрельного оружия, которым запрещено владеть в Канаде, планируют отправить в Украину как помощь для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министра общественной безопасности Доминика Леблана.

Канадский министр заявил о запрете еще 324 разновидностей огнестрельного оружия, в результате чего общее количество марок и моделей запрещенного для свободного обращения оружия уже превысило 2000 наименований.

По его словам, это оружие следует использовать на поле боя и оно не может находиться в руках охотников или спортивных стрелков.

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Новое ограничение было введено после того, как сторонники контроля над оружием выразили обеспокоенность тем, что много штурмового огнестрельного оружия не было включено в запрет, действующий с мая 2020 года.

Канадский министр обороны Билл Блэр заявил, что Канада обратилась к украинским властям, которые выразили заинтересованность в некоторых образцах оружия.

"Любая помощь, которую мы можем предложить украинцам, — это шаг к их победе", — подчеркнул он.

Федеральное правительство сотрудничает с местными властями и полицией по плановому выкупу запрещенного оружия у отдельных владельцев.

Оттава также заявила, что сотрудничает с правительством Украины, чтобы определить, как можно пожертвовать оружие для поддержки борьбы с вторжением России в Украину.

Напомним, ранее министр обороны Канады Билл Блэр сообщил о передаче Украине новейшей системы противовоздушной обороны NASAMS.

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