Массовое производство "Орешника": эксперт оценил возможности России

Массовое производство баллистических ракет, которые президент государства-агрессора Владимир Путин называет "Орешник", требует значительных финансовых ресурсов и технологий, которых не хватает в нынешней России.

Такое мнение высказал эксперт по авиации Константин Криволап в эфире телеканала "Киев24".

"Это очень большие деньги. То есть его разработка будет стоить несколько миллиардов, а кроме того, сама ракета будет стоить те же 550 млн", — отметил он.

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При этом Криволап напомнил об отсутствии у России из-за санкций стран Запада нужных технологий, в том числе микроэлектроники. Это, по его словам, приводит к сбоям в запуске ракет Х-101, которыми российская армия постоянно атакует Украину.

"У них проблемы с двигателями к этим крылатым ракетам, которые они запускают. Заниматься сейчас тем, что можно привести в порядок через 5-7 лет, России не нужно. Путин такими категориями как 10 лет даже не думает, ему сейчас нужно думать, как выживать", — подчеркнул эксперт.

Константин Криволап считает, что в заявлениях Кремля о массовом производстве "Орешника" есть очевидные признаки блефа.

Напомним, еще 22 ноября сразу после удара по Днепру президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с военным руководством объявил о серийном производстве баллистических ракет "Орешник".

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