В Кривом Роге прогремели взрывы: первые подробности от властей

После атаки на Кривой Рог местные власти призвали ничего не снимать и не публиковать.

В Кривом Роге прогремели взрывы вечером 6 декабря. Власти сообщили о ракетной атаке по городу.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о запуске ракеты в направлении Кривого Рога.

Также читайте В Херсонской области РФ атаковала бригаду электромонтеров: есть погибший

В то же время, мониторинговые паблики информируют, что российские войска могли применить баллистическую ракету "Искандер-М". А местные жители пишут о задымлении в городе после взрыва.

Позже Вилкул подтвердил ракетную атаку по городу.

"Кривой Рог, ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Все делают то, что нужно", – говорится в заявлении чиновника.

К слову, в ночь на 6 декабря армия РФ атаковала Украину дронами. ПВО сбила 32 беспилотника в пределах шести областей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.