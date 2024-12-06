В Кривом Роге прогремели взрывы: первые подробности от властей

После атаки на Кривой Рог местные власти призвали ничего не снимать и не публиковать.
В Кривом Роге прогремели взрывы вечером 6 декабря. Власти сообщили о ракетной атаке по городу.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы и начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о запуске ракеты в направлении Кривого Рога.
В то же время, мониторинговые паблики информируют, что российские войска могли применить баллистическую ракету "Искандер-М". А местные жители пишут о задымлении в городе после взрыва.
Позже Вилкул подтвердил ракетную атаку по городу.
"Кривой Рог, ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Все делают то, что нужно", – говорится в заявлении чиновника.
К слову, в ночь на 6 декабря армия РФ атаковала Украину дронами. ПВО сбила 32 беспилотника в пределах шести областей.
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