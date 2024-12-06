Киев четыре часа атаковали россияне: власти сообщили первые детали

По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня ночью россияне снова устроили воздушную атаку по Киеву. Воздушная тревога в столице за ночь объявлялась дважды и продолжалась 4 часа.

Об этом сообщили в КМВА.

Ночью враг в очередной раз применил против Киева беспилотники. В столицу Украины российские дроны заходили волнами, в большинстве единичными целями и по разным направлениям. Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, угрожавших Киеву (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", — говорится в сообщении.

Предварительно в городе зафиксировано падение, но обошлось без серьезных разрушений и пострадавших.

Ранее сообщалось, что в ряде областей Украины силы противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам.

Читайте также: