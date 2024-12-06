В ряде областей работают силы ПВО — Воздушные силы

В ряде областей Украины силы противовоздушной обороны работают по враждебным беспилотникам.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что силы ПВО работают в Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Перед этим сообщалось об опасности БпЛА в районе Миргорода Полтавской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области обнаружили обломки вражеской ракеты.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина ожидает новые системы ПВО для ядерных объектов после переговоров с НАТО.

Читайте также: