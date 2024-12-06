В ряде областей работают силы ПВО — Воздушные силы

Враг атакует Украину ударными БПЛА.
В ряде областей Украины силы противовоздушной обороны работают по враждебным беспилотникам.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что силы ПВО работают в Киевской, Житомирской и Черниговской областях.
Перед этим сообщалось об опасности БпЛА в районе Миргорода Полтавской области.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области обнаружили обломки вражеской ракеты.
Кроме того, мы ранее информировали, что Украина ожидает новые системы ПВО для ядерных объектов после переговоров с НАТО.
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