"Тысяча Зеленского": от кого поступило больше всего заявок

Преимущественно заявки в "Дії" оставляют люди в возрасте 30-40 лет.
На программу "Зимова єПідтримка", которую в народе называют "тысячей Зеленского", украинцы продолжают подавать заявки через приложение "Дія", больше всего их поступило от женщин.
Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко в эфире "Общественного радио".
По ее словам, преимущественно заявки оставляют люди в возрасте 30-40 лет, привыкшие пользоваться цифровыми сервисами, а 66% заявок поступило от женщин.
Юлия Свириденко назвала ключевые показатели программы:
- 1,2 млн заявок подано на детей;
- 2 500 000+ заявок за первые сутки, 1 000 000 заявок — во вторые сутки;
- 66% пользователей – женщины, 34% – мужчины.
На что можно потратить помощь
Как сообщалось ранее, потратить 1000 гривен можно будет на определенные товары и услуги. Полученная сумма не подлежит налогообложению и не влияет на получение субсидии.
В частности, эти средства можно потратить:
- на оплату коммунальных услуг;
- на оплату транспорта (билеты "Укрзализныци");
- на оплату мобильной связи и лекарств;
- на покупку украинских книг и других украинских товаров;
- услуги в сфере культуры.
Также можно будет задонатить на Вооруженные силы Украины.
Использовать 1000 гривен можно будет в течение трех месяцев — декабря, января и февраля.
Напомним, более 5 миллионов заявок подано через "Дію" в рамках программы "Зимова єПідтримка". К проекту присоединилась "Укрпочта".
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