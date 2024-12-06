"Тысяча Зеленского": от кого поступило больше всего заявок

Преимущественно заявки в "Дії" оставляют люди в возрасте 30-40 лет.

На программу "Зимова єПідтримка", которую в народе называют "тысячей Зеленского", украинцы продолжают подавать заявки через приложение "Дія", больше всего их поступило от женщин.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко в эфире "Общественного радио".

По ее словам, преимущественно заявки оставляют люди в возрасте 30-40 лет, привыкшие пользоваться цифровыми сервисами, а 66% заявок поступило от женщин.

Юлия Свириденко назвала ключевые показатели программы:

1,2 млн заявок подано на детей;

2 500 000+ заявок за первые сутки, 1 000 000 заявок — во вторые сутки;

66% пользователей – женщины, 34% – мужчины.

На что можно потратить помощь

Как сообщалось ранее, потратить 1000 гривен можно будет на определенные товары и услуги. Полученная сумма не подлежит налогообложению и не влияет на получение субсидии.

В частности, эти средства можно потратить:

на оплату коммунальных услуг;

на оплату транспорта (билеты "Укрзализныци");

на оплату мобильной связи и лекарств;

на покупку украинских книг и других украинских товаров;

услуги в сфере культуры.

Также можно будет задонатить на Вооруженные силы Украины.

Использовать 1000 гривен можно будет в течение трех месяцев — декабря, января и февраля.

Напомним, более 5 миллионов заявок подано через "Дію" в рамках программы "Зимова єПідтримка". К проекту присоединилась "Укрпочта".

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