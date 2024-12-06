В Одессе работник ТЦК "прокатали" на дверях авто, он в больнице

В Одессе произошел очередной скандальный случай во время мобилизации.

В Одессе мужчина "прокатал" сотрудника военкомата на дверях автомобиля, после чего тот оказался в больнице.

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

Инцидент произошел 5 декабря в Приморском районе Одессы.

"На законные требования показать военно-учетные документы, водитель агрессивно отказался, а затем начал движение авто, в результате чего "протащил" военнослужащего на дверь транспортного средства на значительное расстояние", – говорится в сообщении.

В результате инцидента работник ТЦК получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован.

"Руководство Одесского ОТЦК контролирует данную ситуацию и осуждает такое позорное поведение в отношении военнослужащих, которые защищали свободу и независимость Украины по состоянию здоровья были переведены в тыловые подразделения, где выполняют важную работу по обеспечению обороноспособности страны", — отметили в пресс-службе.

В ТЦК убеждены, что лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчины в военной форме разбили окно автомобиля, чтобы вручить повестку.

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