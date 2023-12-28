Со шкуркой или без лучше кушать хурму

Украинцы уже привыкли покупать в холодное время года этот яркий оранжевый фрукт, который не только вкусен, но и полезен.

Хурма отлично подходит для самостоятельного перекуса, ее можно добавить и к десерту.

Многие не знают, когда и как нужно есть хурму.

Как правильно есть хурму – с кожурой или без

Одни поклонники этого фрукта утверждают, что нужно снимать кожуру с хурмы перед употреблением, другие — достаточно хорошо вымыть фрукты.

Вообще, большинство разновидностей хурмы, так и других фруктов лучше есть с кожурой, потому что именно в кожуре обычно концентрируется больше всего витаминов и полезных элементов. Но это не касается недозрелых плодов хурмы.

Вяжущий вкус хурмы обеспечивает танин, которого много в недозрелых плодах. Танин — это катехин, который обладает дубильными свойствами и хорошо знаком нам по зеленому и черному чаю.

Сам по себе танин безопасен, но в большом количестве его употреблять не стоит, поэтому терпкую, незрелую хурму лучше кушать без кожуры.

Когда и как лучше есть хурму

Чтобы польза хурма была наибольшей, употребляйте фрукт не раньше чем через час после еды и не позднее чем через пол часа.

Хурма довольно самодостаточный фрукт, но ее можно сочетать с йогуртом, сливками и сыром. Не подойдут для компании хурме зерновые.

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