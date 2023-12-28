Зі шкіркою чи без їсти хурму

Українці вже звикли купувати в холодну пору року цей яскравий помаранчевий фрукт, який не лише дуже смачний, а й корисний.

Хурма чудово підходить для самостійного перекусу, її можна додати і до десерту.

Багато хто не знає, коли та як потрібно їсти хурму.

Як правильно їсти хурму — зі шкіркою чи без

Одні прихильники цього фрукта стверджують, що потрібно знімати шкірку з хурми перед вживанням, інші — що достатньо добре вимити фрукти.

Взагалі, більшість різновидів хурми, так і інших фруктів краще їсти зі шкіркою, тому що саме у шкірці, зазвичай, концентрується найбільше вітамінів та корисних елементів. Але це не стосується недостиглих плодів хурми.

В'язкий смак хурми забезпечує танін, якого багато у недостиглих плодах. Танін — це катехін, має дубильні властивості, добре знайомий нам за зеленим та чорним чаєм.

Сам по собі танін безпечний, але у великій кількості його вживати не варто, - тому терпку, незрілу хурму краще їсти без шкірки.

Коли та як найкраще їсти хурму

Щоб користь хурма була найбільшою, вживайте фрукт не раніше, ніж через годину після їди та не пізніше, ніж за пів години.

Хурма — доволі самодостатній фрукт, але її можна поєднувати з йогуртом, вершками та сиром. Не підійдуть для компанії хурмі зернові.

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