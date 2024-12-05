Росіяни захопили у полон шістьох українських мерів: що про них відомо

2024 року стало відомо про низку випадків загибелі цивільних українців у російських місцях позбавлення волі.

Росіяни тримають в полоні шістьох українських мерів та голів громад. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про очільників місцевого самоврядування, які опинилися у ворожому полоні, розповіла Аліна Туришин в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

У російському полоні перебувають шестеро українських мерів та голів громад. Президент Володимир Зеленський наголосив, що вони - серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками перебувають у неволі.

Загибель Євгена Матвєєва

Днями стали відомо про повернення тіла мера міста Дніпрорудного на Запоріжжі Євгена Матвєєва. Він помер у полоні, де пробув майже три роки — відколи росіяни захопили місто.

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“Євгеній Сергійович був справжнім патріотом, не байдужим до долі своєї країни та своєї громади. Завжди працював з людьми і заради людей, чув і допомагав кожному, хто цього потребував. Був вольовим і принциповим. Під час окупації – не покинув ні місто, ні людей, робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував. Немає слів, аби висловити весь біль від втрати”, - написав у своєму Telegram-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Медійна ініціатива за права людини повідомила, що Євгенія Матвєєва затримали 13 березня 2022 на одному з російських блокпостів на виїзді з міста Дніпрорудне. На той момент мер продовжував виконувати свої обов’язки.

27 лютого 2022 року група місцевих мешканців на чолі з Матвєєвим не пропустила до міста російську військову колону. Пізніше міський голова намагався організувати забезпечення гуманітарних потреб містян – випікання хліба, допомогу малозабезпеченим і літнім людям, опікувався питаннями евакуації цивільного населення в бік міста Запоріжжя і підтриманням правопорядку в місті. Матвєєв відмовився співпрацювати з російським окупаційним контингентом.

Євгена Матвєєва незаконно утримували на території РФ, його утримання було підтверджене Росією через Міжнародний комітет Червоного Хреста у 2023 році. Обставини загибелі Євгенія Матвєєва невідомі.

Поховання Євгена Матвєєва відбулося 5 грудня в Бучі Київської області.

Полонені українські посадовці

2024 року стало відомо про низку випадків загибелі цивільних українців у російських місцях позбавлення волі. Правозахисники наголосили, що становище цивільних громадян України, багато з яких затримані ще навесні 2022 року і наразі перебувають у російських місцях несвободи, є критичним. Зі свідчень звільнених, часто ці люди потерпають від тортур і жорстокого поводження та від неналежних умов утримання.

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Від початку широкомасштабного російського вторгнення були захоплені в полон 55 посадовців органів місцевого самоврядування. Залишаються увʼязненими троє очільників громад, за звільнення яких продовжує боротись Асоціація міст України спільно зі спецслужбами та міжнародними партнерами.

За даними Медійної ініціативи за права людини наразі росіяни незаконно утримують кількох представників місцевого самоврядування. Зокрема, серед них: мер міста Гола Пристань Олександр Бабич, мер міста Херсон Ігор Колихаєв, мер міста Херсон у 2014–2020 роках Володимир Миколаєнко, депутат Куп’янської міськради Микола Маслій, незаконно засуджений депутат Новокаховської міської ради Ігор Протоковило. Невідоме місце перебування затриманого старости села Нові Боровичі Чернігівської області Анатолія Сірого.

Що відомо про інших

Мер міста Гола Пристань Олександр Бабич

Голопристанського міського голову Олександра Бабича цинічно викрали просто з дому 28 березня 2022 року. Він і досі перебуває в полоні РФ під психологічним та фізичним тиском.

Після початку повномасштабного російського вторгнення та окупації Херсонської області протягом місяця Олександр Бабич продовжував виконувати свої обов’язки й піклуватися про місто та села громади. Щоб запобігти мародерству та диверсіям, він організував патрулювання Голої Пристані, попри присутність БТРів з озброєними російськими військовими, відповідав на звернення містян, організовував постачання продуктів до магазинів, в яких вже закінчувалися запаси.

Міський голова до останнього залишався з громадою в місті та не зрадив країні, своїй громаді, своїм ідеалам, цінностям, принципам, патріотизму та совісті.

Аби підтримати ув'язненого російськими окупантами мера жителі громади, хто перебуває на підконтрольній території, неодноразово збирались на мітинги та брали участь в акціях.

Мер міста Херсон Ігор Колихаєв

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв з початку повномасштабного вторгнення Росії до України не покинув місто та продовжив свою діяльність. За даними помічників Колихаєва, 28 червня 2022 року він приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міськвиконкому і, як тільки вийшов з машини, його одразу затримали озброєні російські силовики.

Де зараз перебуває мер Херсона – достеменно невідомо. Його син Святослав розповів “Радіо Свобода”, що на його пропозиції виїхати з Херсона, батько відповідав, що “він має виконувати свої обов’язки”, зокрема залишитися з громадянами, підтримувати життєдіяльність міста.

Ексмер Херсона Володимир Миколаєнко

Володимир Миколаєнко у 2014-2020 роках був міським головою Херсона. Тоді він протистояв силам, які мають “проросійське коріння”. Його радницею була відома херсонська активістка Катерина Гандзюк.

2020 року Володимир Миколаєнко склав повноваження мера, але не змінив свою проукраїнську позицію, кажуть його рідні. За неї ж був викрадений росіянами, коли Херсон окупували у лютому 2022 року.

Депутат Куп’янської міськради Микола Маслій

Директора місцевої нафтобази та депутата Куп’янської міськради Миколу Маслія росіяни викрали 1 березня 2022 року. Під час проукраїнського мітингу посадовця заштовхнули до військового джипа та вивезли у невідомому напрямку.

Відомо, що Миколу якийсь час утримували на телевежі у Куп’янську. Про його подальше місцеперебування досі нічого не відомо.

Депутат Новокаховської міської ради Ігор Протоковило

У квітні 2022 року російські військові викрали із власного будинку 35-річного депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Ігоря Протоковила.

Російська окупаційна влада звинуватила його в шпигунстві на користь СБУ та засудила українця до 12-ти років ув’язнення.

Староста села Нові Боровичі Чернігівської області Анатолій Сірий

Старосту села Нові Боровичі Чернігівської області Анатолія Сірого росіяни викрали 29 березня 2022 року. Представники ФСБ увірвалися до його кабінету, провели там обшук, вилучили комп'ютерну техніку, обладнання, документи та гроші.

Посадовця під час затримання побили, зав'язали очі та одягли на руки кайданки. Після того як окупанти провели ще один обшук вдома у старости, його посадили до машини та вивезли в невідомому напрямку.

Реакція світу на полонених українців

Президент Зеленський наголосив, що світ мало реагує на те, що РФ робить з українськими полоненими. І досі у світі небагато голосів, які говорять про викрадених Росією українських дітей.

Він також зазначив, що Україна мало отримує допомоги від ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо повернення українських полонених.

Наразі з полону вдалося повернути 3767 українців та українок.

За час війни, яка в Україні триває вже 10 років, стало чітко зрозуміло, що міжнародні організації, які мають забезпечувати дотримання гуманітарного права, не виконують своєї ключової ролі. ООН та МКЧХ володіють значними ресурсами, мандатом і повноваженнями, але їхній внесок у звільнення українців залишається мінімальним.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "РОСІЯНИ ЗАХОПИЛИ В ПОЛОН ШІСТЬОХ УКРАЇНСЬКИХ МЕРІВ! Зеленський зробив заяву!"

Нагадаємо, у російському ув’язненні померла українська журналістка Вікторія Рощина. Вона перебувала в полоні від серпня 2023 року.

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