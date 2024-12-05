Разрушительное землетрясение: в США сообщили об опасности

В США, у побережья Калифорнии, произошло сильное землетрясение. Также объявлялось предупреждение о вероятности цунами почти для 5 млн человек вдоль побережья Северной Калифорнии и Орегона, однако впоследствии сообщили, что опасность миновала.

Об этом говорится в сообщении CNN со ссылкой на геологическую службу США.

Специалисты зафиксировали землетрясение утром 5 декабря в 60 милях (приблизительно 100 км) к юго-западу от города Ферндейл Калифорнии.

"После землетрясения магнитудой 7,0 по шкале Рихтера объявлено предупреждение о цунами", — говорилось в сообщении.

Известно, что в результате такого землетрясения могут появляться трещины в стенах, откалываться куски штукатурки, а также частично разрушаются дымовые трубы.

Напомним, в ноябре 2024-го землетрясение произошло и в Украине, а именно, в Полтавской области.

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