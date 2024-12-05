Новый глава Пентагона обещает бросить пить – кого Трамп избрал министром обороны

Пит Хегсет, избранный новым президентом Дональдом Трампом на должность министра обороны США, заявил в среду, что "не отступит", хотя новые обвинения в неправомерном поведении вызывают все большее беспокойство среди сенаторов-республиканцев, которым поручено утвердить его.

Об этом пишет ABC News.

Выступив на свою защиту, Хегсет также впервые прямо прокомментировал несколько обвинений. Он отрицал, что плохо обращался с женщинами, и отвергал сообщения о том, что его выгнали из двух некоммерческих групп ветеранов.

Также читайте США снимут санкции с России ради мирного соглашения с Украиной – CNN

По словам сенатора-республиканца от Миссури Эрика Шмитта, Хегсет также заверил сенаторов, что бросил пить и пообещал, что не будет больше этого делать. Некоторые обвинения в неподобающем поведении включали утверждение, что будущий глава Пентагона был пьян в общественных местах.

"Он заверил других сенаторов, что он не пьет, и это не то, что он будет делать, когда его утвердят", – сказал Шмит через день после встречи с Хегсетом.

Сенатор Роджер Викер, будущий глава Комитета Сената по делам вооруженных сил, который будет голосовать за направление кандидатуры Хегсета в Сенат, подтвердил, что Хегсет обязался не пить, если его утвердят.

"Было предъявлено обвинение в том, что он несколько раз находился в состоянии алкогольного опьянения, и потому вопросы, которые ему будут задавать все участники, привели к его заявлению", – сказал Викер.

Сенатор-республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер сказал, что был вдохновлен обещанием Хегсета на их частной встрече в среду воздерживаться от алкоголя в должности министра обороны.

"Он сказал: "Мое обязательство – не касаться алкоголя, пока я на этом посту", – сказал Крамер, потерявший сына из-за алкогольной зависимости в 2018 году.

"Я сказал: "Очень важно, чтобы у нас был трезвый министр обороны, если телефон звонит в 3 ночи", – сказал Крамер.

По словам Крамера, Хегсет признался, что были моменты, когда он "выпивал слишком много, но никогда не было случаев, когда выпивал слишком много и случалось что-то неприличное".

Напомним, что вскоре после того, как Трамп анонсировал, что Хегсет возглавит Пентагон, сообщалось, что будущий министр обороны заплатил за мировое соглашение женщине, обвинившему его в сексуальном насилии в 2017 году. Сам он категорически отрицал обвинения в сексуальном насилии в 2017 году, заявив, что заплатил компенсацию, чтобы защитить свою жену и карьеру.

Ранее мы писали, что известно о предполагаемом главе Пентагона Пите Хегсете.

Также издание Politico сообщало, что чиновников Пентагона шокировало, что Трамп избрал телеведущего на должность главы оборонного ведомства.

Читайте также:

Украина и новая команда Трампа! Министр обороны – телеведущий, Илону Маску – новый департамент!

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.