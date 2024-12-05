На антиправительственных протестах в Грузии задержали украинца — СМИ

Мужчину обыскали и нашли у него перцовый баллончик и мобильный телефон.
В Тбилиси на антиправительственной акции протеста, вероятно, был задержан гражданин Украины.
Об этом говорится в сообщении телеканала "Рустави-2".
Грузинские полицейские заявили, что задерживают мужчину в рамках уголовного дела, связанного с организацией группового насилия, за которое грозит до 9 лет лишения.
"Правоохранители доставили задержанного в наручниках в отделение полиции", – передают СМИ.
В то же время журналисты телеканала не уточняют, когда именно был задержан украинец.
В Министерстве иностранных дел пока выясняют информацию о задержании украинца, пишет "Европейская правда".
Напомним, Россия может ввести войска в Грузию на фоне протестов. Так считает дипломат, бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.
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