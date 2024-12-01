Война в Украине не закончится 21 января — советник Байдена

В течение следующих 50 дней Белый дом постарается сделать все, чтобы Украина получила все необходимое для укрепления своей позиции со столом переговоров.

На следующий день после инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, то есть 21 января, война в Украине не закончится.

Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан в эфире ABC News.

По его словам, украинской стороне следует продолжать сотрудничать с новой администрацией в Белом доме и привлекать всех союзников и партнеров США, поскольку "21 января война в Украине не закончится просто так".

"Очевидно, у новой команды будет своя политика, свой подход. И я не могу об этом говорить. Но что я могу сделать, это убедиться, что мы поставим Украину в лучшую возможную позицию, когда передадим эстафету [администрации Дональда Трампа]”, — пообещал Салливан.

Советник действующего президента Байдена отметил, что в течение следующих 50 дней Белый дом будет пытаться сделать все, чтобы Украина получила "все возможные инструменты, чтобы укрепить позицию на поле боя и чтобы она была сильнее за столом переговоров".

"Президент Байден поручил мне наблюдать за значительным увеличением военного оборудования, которое мы поставляем в Украину, чтобы мы потратили каждый доллар, который нам выделил Конгресс, до тех пор, пока президент Байден покинет свой пост. Это то, на чем мы прежде всего сосредоточены", – объяснил он.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании заявил, что закончит войну в Украине в течение 24 часов после возвращения в Белый дом.

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