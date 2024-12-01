Війна в Україні не закінчиться 21 січня — радник Байдена

Упродовж наступних 50 днів Білий дім намагатиметься зробити все, щоб Україна отримала все необхідне для зміцнення своєї позиції з столом переговорів.

Наступного дня після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, тобто 21 січня, війна в Україні не закінчиться.

На цьому наголосив радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван в ефірі ABC News.

За його словами, українській стороні потрібно продовжувати співпрацювати з новою адміністрацією в Білому домі та залучати всіх союзників і партнерів США, оскільки “21 січня війна в Україні не закінчиться просто так”.

“Очевидно, у нової команди буде своя політика, свій підхід. І я не можу про це говорити. Але що я можу зробити, так це переконатися, що ми поставимо Україну в найкращу можливу позицію, коли передамо естафету [адміністрації Дональда Трампа]”, - пообіцяв Салліван.

Радник чинного президента Байдена зазначив, що упродовж наступних 50 днів Білий дім намагатиметься зробити все, щоб Україна отримала “всі можливі інструменти, щоб зміцнити позицію на полі бою та щоб вона була сильнішою за столом переговорів”.

“Президент Байден доручив мені спостерігати за значним збільшенням військового обладнання, яке ми постачаємо в Україну, щоб ми витратили кожен долар, який нам виділив Конгрес, до того часу, коли президент Байден залишить свій пост. Це те, на чому ми насамперед зосереджені”, - пояснив він.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп під часвиборчої кампанії заявив, що закінчить війну в Україні протягом 24 годин після повернення у Білий дім.

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