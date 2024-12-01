Грецію накрив шторм "Бора": є загиблі

Протягом вихідних Грецію накрив шторм "Бора". Сильні дощі та штормовий вітер спричинили повені та руйнування по всій країні. Щонайменше дві людини загинули.

Про це повідомляє BBC.

На грецькому острові Лемнос повінь пошкодила дороги і будівлі. Мешканців попросили евакуюватися з будинків через побоювання, що дамба може переповнитися.

Перший загиблий - це 57-річний фермер. Він потонув після того, як його змило потоком води, коли він намагався витягти застряглий у потоці багнюки автомобіль. Також загинув 70-річний чоловік із села Контіас на Лемносі. Він упав в потік води,коли намагався розчистити свій будинок

Від шторму "Бора" суттєво постраждав популярний туристичний острів Греції Родос. Там за добу випало понад 30 см опадів. На острові запровадили 24-годинну заборону на рух транспортних засобів по дорожній мережі, а глава Родосу Александрос Колядіс звернувся до грецького уряду з проханням оголосити на острові надзвичайний стан.

Крім того, у Салоніках на материковій частині країни віднесло сильним вітром вантажне судно, пришвартоване в порту. Це призвело до зіткнення з іншим вантажним судном.

Нагадаємо, сильна повінь накрила Іспанію. Потоки води знесли з вулиці десятки машин. Повінь у Каталонії сталася через тиждень після катастрофічної повені в регіоні Валенсія, яка призвела до загибелі щонайменше 219 людей.