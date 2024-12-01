Грецию накрыл шторм "Бора": есть погибшие

В выходные Грецию накрыл шторм "Бора". Сильные дожди и штормовой ветер повлекли за собой наводнения и разрушения по всей стране. По меньшей мере, два человека погибли.

Об этом сообщает BBC.

На греческом острове Лемнос наводнение повредило дороги и здания. Жителей попросили эвакуироваться из домов из-за опасений, что дамба может переполниться.

Первый погибший – это 57-летний фермер. Он утонул после того, как его смыло потоком воды, когда он пытался вытащить застрявший в потоке грязи автомобиль. Также погиб 70-летний мужчина из села Контиас на Лемносе. Он упал в поток воды, когда пытался расчистить свой дом

От шторма "Бора" пострадал популярный туристический остров Греции Родос. Там в сутки выпало более 30 см осадков. На острове был введен 24-часовой запрет на движение транспортных средств по дорожной сети, а глава Родоса Александрос Колядис обратился к греческому правительству с просьбой объявить на острове чрезвычайное положение.

Кроме того, в Салониках на материковой части страны унесло сильным ветром грузовое судно, пришвартованное в порту. Это привело к столкновению с другим грузовым судном.

Напомним, сильное наводнение накрыло Испанию. Потоки воды унесли с улицы десятки машин. Наводнение в Каталонии произошло через неделю после катастрофического наводнения в регионе Валенсия, которое привело к гибели не менее 219 человек.

Наводнение в Испании: закрыты школы и метро

Читайте также: