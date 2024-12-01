"Укрзалізниця" змінила графік поїздів: про які саме йдеться

У графіку рейсів поїздів "Укрзалізниці" відбулися тимчасові зміни. Зокрема змінено рух поїздів на Буковині.

Про це йдеться на офіційному каналі "Укрзалізниці".

Так, від 17 по 20 грудня залізничники там проводитимуть важливі ремонтні роботи. Тож на дільниці Коломия-Чернівці роботи тимчасово вплинуть на маршрут прямування деяких пасажирських та приміських поїздів.

Що зміниться

Пасажирські поїзди, які в період з 16 по 19 грудня прямуватимуть до станції Івано-Франківськ як кінцевої:

№ 7/8 Київ-Чернівці;

№ 136/135 Одеса-Чернівці;

№ 145/146 Харків-Чернівці (по днях курсування);

№ 115/116 Запоріжжя-Чернівці (по днях курсування).

Відповідно з 17 по 20 грудня ці ж поїзди вирушатимуть у зворотні рейси з Івано-Франківська.

Скасовано наступні приміські поїзди

Деякі приміські рейси взагалі скасували, а саме:

№ 6470/6469 Чернівці-Коломия-Чернівці з Коломиї: 16, 17, 18, 19 грудня, з Чернівців: 17, 18, 19, 20 грудня;

№ 6472/6471 Чернівці-Коломия-Чернівці з Чернівців та Коломиї: 17, 18, 19, 20 грудня;

№ 6473/6474 Чернівці-Вадул-Сірет-Чернівці із Чернівців та Вадул-Сірета: 17, 18, 19, 20 грудня.

Тим часом в "УЗ" нагадали про нові можливості подорожей у внутрішньому та міжнародному сполученнях для Чернівців.

Так, за маршрутом Чернівці-Варшава незабаром стартує щоденний міжнародний рейс № 866/865-766/765 Чернівці-Рава-Руська-Варшава з пересадкою у Раві-Руській. Продаж квитків буде відкрито найближчим часом.

Чернівці-Харків: уже відкрито продаж квитків на новий поїзд № 146/145 Чернівці-Харків, що зв’яже Буковину з Полтавщиною та Слобожанщиною.

Перші рейси:

з Харкова: 20 грудня;

з Чернівців: 21 грудня.

"До зимових свят плануємо призначення додаткового поїзда і столиці до Чернівців", - додали в "УЗ".

Нагадаємо, раніше стали відомі нові напрямки для потягів по Україні. Йдеться про відновлені та переобладнані вагони та додаткові рейси за кордон.

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