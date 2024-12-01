Путінська армія перетворила дитячий табір "Артек" на пропагандистський центр – ЦНС

В анексованому Криму діти у захопленому Росією центрі відпочинку "Артек" змушені щонайменше шість годин на тиждень займатися виробництвом допомоги для російської армії.

Про це повідомив Центр національного супротиву.

За інформацією центру, днями довелося артеківцям зібрати 223 кілограми оливок, які відправили військовим путінської армії. І такі “волонтерські” акції місцеві колаборанти проводять регулярно.

Також у ЦНС повідомили, що практика залучення населення до підтримки армії Путіна дуже поширена на тимчасово окупованих територій України. Головною метою є викривлення правди про мету вторгнення росії в Україну та виховання лояльності у молодого покоління до окупантів.

"Центр національного спротиву нагадує, що кожен, хто причетний до такого “промивання” мізків юних українців понесе покарання за злочин", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти розпочали на тимчасово захоплених територіях України підготовку до так званих "виборів". Місцеві колаборанти отримали вказівку "організувати" дев’ять так званих "одномандатних виборчих округів" на ТОТ.

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