Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ГУР знищило три російські РЛС в окупованому Криму

ГУР знищило три російські РЛС в окупованому Криму

ГУР знищило три РЛС росіян. Ілюстративне фото: Facebook

Зокрема, було уражено 2 комплекси "Подльот".

Бійці Головного управління розвідки МО 29 листопада 2024 року знищили три радіолокаційні комплекси російських військ в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

В результаті операції було уражено: 

  • РЛС "Каста-2Е2" — 1 одиниця.
  • РЛС "Подльот" — 2 одиниці.

"Вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, 28 листопада 2024 року в результаті попереднього удару був знищений російський радіолокаційний комплекс "Подльот" вартістю 5 мільйонів доларів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація