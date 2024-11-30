ГУР знищило три російські РЛС в окупованому Криму

Бійці Головного управління розвідки МО 29 листопада 2024 року знищили три радіолокаційні комплекси російських військ в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

В результаті операції було уражено:

РЛС "Каста-2Е2" — 1 одиниця.

РЛС "Подльот" — 2 одиниці.

"Вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 листопада 2024 року в результаті попереднього удару був знищений російський радіолокаційний комплекс "Подльот" вартістю 5 мільйонів доларів.

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