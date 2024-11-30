ГУР знищило три російські РЛС в окупованому Криму

Зокрема, було уражено 2 комплекси "Подльот".
Бійці Головного управління розвідки МО 29 листопада 2024 року знищили три радіолокаційні комплекси російських військ в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомила пресслужба ГУР.
В результаті операції було уражено:
- РЛС "Каста-2Е2" — 1 одиниця.
- РЛС "Подльот" — 2 одиниці.
"Вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 28 листопада 2024 року в результаті попереднього удару був знищений російський радіолокаційний комплекс "Подльот" вартістю 5 мільйонів доларів.
Читайте також: