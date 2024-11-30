ГУР уничтожило три российских РЛС в оккупированном Крыму

В частности, были поражены 2 комплекса "Подлет".

Бойцы Главного управления разведки МО 29 ноября 2024 года уничтожили три радиолокационных комплекса российских войск во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

В результате сделки было поражено:

РЛС "Каста-2Е2" — 1 единица.

РЛС "Подлет" — 2 единицы.

"Огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 ноября 2024 года в результате предварительного удара был уничтожен российский радиолокационный комплекс "Подлет" стоимостью 5 миллионов долларов.

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