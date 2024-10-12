Топменеджер "Укрзалізниці" зливає квитки подрузі?:чому їх неможливо купити

Знайти квиток на потяг "Укрзалізниці", особливо, за кордон — завдання не з простих. Пасажири масово скаржаться: останнім часом знайти квитки на будь-який з напрямів “Укрзалізниці” вкрай важко, часто просто неможливо. Особливо якщо говорити про, як його вже прозвали в народі, потяг-привид Київ-Варшава.

Куди ж пропадають квитки з кас і офіційного сайту УЗ і як їх комусь все ж таки вдається купити? І головне питання — хто нагріває на цьому руки? Проєкт Хапуга.UA перевірив все на власному досвіді!

Що кажуть в "Укрзалізниці"

Офіційна позиція УЗ стосовно відсутності квитків наступна: кількість пасажиропотоку зростає, кількість вагонів щороку скорочується.

Керівник департаменту пасажирських перевезень Олександр Перцовський не перестає запевняти, що “Укрзалізниця” активно бореться з перекупниками. Наприклад, верифікація користувачів через застосунок “Дія” є важливою частиною системної боротьби з перепродажем. На сьогодні в застосунку “Укрзалізниці” за підозрою в шахрайських діях заблоковано близько семи тисяч користувачів.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Крім того, ті, хто віддають інформацію зі своєї “Дії”, в обмін на обіцянки квитка чи грошову винагороду, як мінімум стикнуться з блокуванням облікового запису і чесно купувати квиток не зможуть вже ніколи.

За словами Олександра Перцовського, квитків немає через підвищений попит та відсутність інших варіантів для пересування. Проблему з перекупами “Укрзалізниця” нібито вирішила завдяки підтвердженню особи при купівлі квитків на міжнародні рейси. Та вполювати їх все одно майже неможливо ані за кілька днів, ані за кілька тижнів до поїздки.

Чи реально купити квиток

На офіційному сайті та у додатку УЗ квитків на бажану дату не знайшлось, ба більше — не було їх ані на кілька днів раніше, ані пізніше, тож спробуємо пошукати удачі на вокзалі. В міжнародних касах “Укрзалізниці” повідомляють, що квитки треба виловлювати за 20 діб до бажаної дати.

Та навіть в той час, коли “Укрзалізниця” радить купляти квитки, застосунок додає екстриму — адже рахунок йде на секунди. Користувачі скаржаться на помилки, які видає сайт під час купівлі квитків. Та може збої в роботі системи бронювання — це не баг, а фіча? Просто так “Укрзалізниця” тримає нас у напрузі, щоб подорожі ставали ще цікавішими.

Користувачі повідомляють, що з польської сторони купити квитки на потяг Київ-Варшава набагато простіше, ніж через саму “Укрзалізницю”. Тож ми приїхали до Польщі і спробуємо перевірити в касах польської залізниці, чи так воно насправді.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Та в міжнародних касах Краківського вокзалу нас теж чекав черговий провал. Працівники кажуть, що з української сторони купити квитки мало би бути набагато простіше.

Втім ані на офіційних сайтах чи у додатку, ані в міжнародних касах української чи польської залізниці квитків не знайти.

Так а як же це вдалось нашим зіркам та блогеркам, які залишають щасливі відгуки в Мережі?

Квитки вдається купити тільки в перекупів

І поки простим людям доводиться цілодобово вистежувати квитки на закордонні напрями і врешті решт їхати автобусом, ті, хто може собі дозволити користуються послугами перекупів та купляють невловимі квитки втридорога. З любителями комфорту з переплатою ми і поспілкуємось.

“Це вже ні для кого не секрет, що квитки викуповуються і є ті, які їх перепродають. Я не знаю, чи вони працюють разом з УЗ, але є дівчата, які перепродають білети і в них завжди є на будь який день, на будь який рейс. Або, можливо, домовлятись саме з провідниками. Якщо ви комунікабельна людина, то зможете договоритись”, — розповіла блогерка Тетяна Ковінько.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Крім того, про перекупницю нам розповіли і пасажири потягу Київ-Варшава. Таке враження, ніби про неї знають скрізь. На сторінці, якою з нами поділились, виявився не один десяток відгуків від різних покупців. Цікаво, що власник сторінки, що так активно допомагає людям знайти бажані квитки чомусь себе не видає.

Втім на скріншоті, який показали нам пасажири, була вказана картка, на яку покупці перераховували кошти за квиток. Ми перевірили і дізнались, що власниця картки — київська косметологиня. Аби дізнатись про її роль у схемі — ідемо на прийом.

Про свою подругу розповідає косметологиня, вона і є та сама перекупниця — Ярослава Хрестина, нарешті, знайомтеся!

Квитками вона барижить, судячи з кількості відгуків у її соцмережах, не перший рік, клієнтів за цей час назбиралось достатньо. Тут задіяний і Тікток і Інстаграм та, навіть, інтеграційні реклами у популярних блогерів.

Звідки перекупниця бере квитки

Так і звідки ж вона бере квитки, якщо їх неможливо знайти — як ми особисто пересвідчились — ані на сайті, ані у касах ні в Києві, ні за кордоном? Це питання ми задали дівчині особисто, а до того звернули увагу на цікаву деталь: пані Ярослава — з міста Рубіжного, що в Луганській області, яке межує з Сєвєродонецьком. Звідки родом той самий пан Перцовський, який відповідає за квитки в “Укрзалізниці”. Невже… все так просто і топ-менеджер залізниці зливає квитки подрузі? В цю версію, з урахуванням масштабів персони, важко повірити. Але не запитати про це в Ярослави ми не могли. Вона каже, що не знає, хто це.

Але ж звідки і як вона дістає дефіцитні квитки? Причому продає їх в промислових масштабах! Ось виставляє загальну кількість проданого за менш ніж за півроку, а ось анонсує, що має на руках.

Масштаби вражають, чи не так? А її відповідь вражає ще більше, приготувалися?

Скриншот із відео Хапуга.UA

“Я встаю в 5-6 ранку і купляю квитки. А цей Перцовський це хто взагалі? Я його не знаю, взагалі перший раз бачу. Навіть не знаю, хто це, прогуглила перед тим як вам телефонувати”, — стверджує Хрестина.

А от, що з цього приводу, кажуть нам експерти. Олег Васильєв — транспортний оглядач, автор блогу “Залізні магістралі”.

“Той, хто ці квитки перекуповує, він має мати персональні дані пасажирів і ввести їх в систему, щоб квиток був оформлений відповідно до правил. Якщо це здійснюється якимось іншим чином, тут можуть бути задіяні працівники залізниці, але я особисто знаю, що є люди, які є сторонніми особами і не мають відношення до залізниці, вони просто займаються викупом цих квитків і допомагають людям, як вони кажуть, купувати квитки”, — розповів він.

Особистість перекупниці її покупцям невідома, втім Хрестина, що цікаво, засвітилась в російських ЗМІ, де її згадують як “учасницю замаху” та “агентку СБУ” яку ФСБ підозрює в підриві автомобіля експідполковника СБУ Василя Прозорова, який стався пів року тому.

Питання, як саме звичайна дівчина з Сєвєродонецьку нібито пов’язана зі Службою безпеки, лишається відкритим. Без ґрунтовної відповіді залишилось і питання масового перепродажу квитків, адже в розмові пані Ярослава заперечує наявність будь-яких схем. Все нібито чисто й прозоро – каже, квитки купляє так само, як і інші користувачі, але чомусь у них не виходить, відтак звертаються до неї по допомогу.

“У нас немає людей, які нам допомагають чи когось з “Укрзалізниці”, я нікого навіть не знаю там. Ми звичайні люди, взагалі нічого такого, просто заходимо й купляємо. Я не знаю, я не розумію, чому в них не виходить, серйозно не розумію. Я купляю квитки, у мене все чітко. Попросили — купи такий-то, я й взяла. Просто за 20 днів оці прямі можна взяти взагалі без проблем, ви можете зайти за 20 днів й купити нижнє місце собі”, — каже вона.

Та за годину після нашої розмови пані Хрестина надіслала голосове:

“От дивіться, елементарно. Я з вами поговорила, мені телефонують іноземці, люди, один поляк і американець і питають, чому ми не можемо купити квитки, у них немає цих “Дій”. Як от люди можуть виїжджати? Звісно, вони будуть просити мене, ну це 100%. От, вони у мене виїхали, у них все в порядку, я їм допомогла. Можна якось повпливати на “Укрзалізницю”, аби вони прибрали ці “Дії”, аби іноземці нормально їздили, волонтери, які їздять теж. Вони не можуть собі квиток купити, у них не виходить. Тобто “Укрзалізниця” все зробила для того, аби люди самі не могли нічого купити. Тому я й допомагаю. Я не бачу в цьому проблеми, але якщо ви за це взялись, то беріться до останнього”, — сказала Хрестина.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Віриться виправданням пані Хрестиної важко. Сумнівно, що одна людина може безперешкодно перепродавати квитки настільки легко, ще й в такій кількості. Вірогідно, що без якоїсь схеми тут не обійшлось, відтак звертаємось до правоохоронних органів та “Укрзалізниці” з метою привернути їх увагу, адже, незважаючи на всі виправдання керівників УЗ, на сьогоднішній день маємо незмінну ситуацію — квитки відсутні, зате перекупники працюють на повну силу.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТОПменеджер Укрзалізниці ЗЛИВАЄ КВИТКИ ПОДРУЗІ?? ТАК ОСЬ чому їх НЕМОЖЛИВО КУПИТИ!

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