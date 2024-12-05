Может, самоубийство?: в Одессе мэрия разбиралась, почему умерла белка в зоопарке

Одесская мэрия "расследовала" причину гибели белков в зоопарке.
На сессии Одесского городского совета 4 декабря подняли вопрос о смерти животных в местном зоопарке, однако обсуждение превратилось почти в фарс.
Об этом стало известно по онлайн-трансляции.
Депутаты пригласили на сессию директора Одесского зоопарка Игоря Белякова, чтобы он объяснил, для чего зверинец покупает новых животных и почему умерли уже живущие в зверинце.
"Три рыбы умерли от вздутия живота. На самом деле они не могут умереть от вздутия – это симптом болезни. Все эти рыбы или животные стоят определенные средства. Рыбы монодактили умерли от старости – 9 штук за один день. Очень странная история. Попугай умер от инфекции легких в результате взрывов, хотя на тот момент даже войны не было. Белка скончалась от падения. Как белка может умереть от падения? Это ваши официальные акты", – заявила депутат Анастасия Большедворова.
Одесский городской голова Геннадий Труханов в шутку спросил, могла ли белка покончить жизнь самоубийством. После этого по залу горсовета прокатился громкий смех.
Ранее в Ровенской области обнаружили мертвого льва на свалке завода.
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