В Одесі працівник ТЦК "прокатали" на дверях авто, він у лікарні

В Одесі стався черговий скандальний випадок під час мобілізації.

В Одесі чоловік "прокатав" співробітника військкомату на дверях автомобіля, після чого той опинився в лікарні.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався 5 грудня у Приморському районі Одеси.

"На законні вимоги показати військово-облікові документи, водій агресивно відмовився, а потім почав рух авто, внаслідок чого "протягнув" військовослужбовця на двері транспортного засобу на значну відстань", – йдеться в повідомленні.

В результаті інциденту працівник ТЦК отримав струс головного мозку та був ушпиталений.

"Керівництво Одеського ОТЦК контролює дану ситуацію та засуджує таку ганебну поведінку щодо військовослужбовців, які захищали свободу та незалежність України та через стан здоров’я були переведені у тилові підрозділі, де виконують важливу роботу з забезпечення обороноздатності країни", – зазначили у пресслужбі.

У ТЦК переконані, що особи, які здійснюють протиправні дії щодо українських військових, будуть притягнуті до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що у Харкові чоловіки у військовій формі розбили вікно автівки, щоб вручити повістку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.