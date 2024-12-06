В Британии двух российских шпионов застукали голыми в постели

Двух русских шпионов нашли голыми вместе в постели, когда полиция ворвалась в комнату, чтобы их арестовать.

В Великобритании полиция задержала двух вероятных агентов России, когда те лежали голыми в постели.

Об этом пишут Telegraph и Daily Mail.

29-летнюю болгарку Ваню Габерову и 43-летнего Бисера Джамбазова обнаружили в постели во время ареста по подозрению в шпионаже в пользу России в феврале 2023 года, однако об инциденте стало известно только сейчас.

На тот момент Джамбазов проживал с другой обвиняемой Катрин Ивановой (32 года) на северо-западе Лондона. Прокурор отметил, что Джамбазов и Иванова, вероятнее всего, были сожители. Однако во время ареста Джамбазов был обнаружен голым в постели с Габеровой.

Иванова, Габерова и его бывший парень Тихомир Иванчев отрицают сговор в целях шпионажа в пользу России. Иванова также отрицает наличие у нее 18 фальшивых удостоверений личности и паспортов, в том числе греческих, итальянских, словенских и британских, найденных по ее адресу.

Вместо этого Джамбазов и еще один шпион Орлин Русев, которого следствие считает главарем группы, уже признали себя виновными.

Суд считает, что Русев получал указания от австрийского бизнесмена Яна Марсалека, который в 2020 году сбежал вместе с несколькими миллиардами долларов и, по данным журналистов, теперь скрывается в России.

Следствие предполагает, что заговорщики вели наблюдение за военной базой США, которая, по их мнению, использовалась для обучения украинских солдат, в частности для обучения украинцев пользованию зенитно-ракетной системой Patriot.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала корректировщика ФСБ, завербованного через сайт знакомств.

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