У Британії двох російських шпигунів заскочили голими у ліжку

Двох російських шпигунів знайшли голими разом у ліжку, коли поліція увірвалася в кімнату, щоб їх заарештувати.

У Великій Британії поліція затримала двох імовірних агентів Росії, коли ті лежали голими в ліжку

Про це пишуть Telegraph та Daily Mail.

29-річну болгарку Ваню Габєрову та 43-річного Бісера Джамбазова виявили в ліжку під час арешту за підозрою у шпигунстві на користь Росії у лютому 2023 року, проте про інцидент стало відомо лише тепер.

На той момент Джамбазов проживав з іншою обвинуваченою, Катрін Івановою (32 роки), на північному заході Лондона. Прокурор зазначив, що Джамбазов та Іванова, найімовірніше, були співмешканцями. Однак під час арешту Джамбазова знайшли голим у ліжку з Габєровою.

Іванова, Габерова та її колишній хлопець Тихомір Іванчев заперечують змову з метою шпигунства на користь Росії. Іванова також заперечує наявність у неї 18 фальшивих посвідчень особи та паспортів, у тому числі грецьких, італійських, словенських та британських , які були знайдені за її адресою.

Натомість Джамбазов та ще один шпигун Орлін Русєв, якого слідство вважає ватажком групи, вже визнали себе винними.

Суд вважає, що Русєв отримував вказівки від австрійського бізнесмена Яна Марсалека, який у 2020 році втік разом з кількома мільярдами доларів та, за даними журналістів, тепер ховається у Росії.

Слідство припускає, що змовники вели спостереження за військовою базою США, яка, на їхню думку, використовувалася для навчання українських солдатів, зокрема, для навчання українців користуванню зенітно-ракетною системою Patriot.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала коригувальника ФСБ, завербованого через сайт знайомств.

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