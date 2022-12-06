День Збройних Сил України: привітання в картинках, віршах і прозі

6 грудня Україна святкує День Збройних Сил. Цього року дуже важливо подякувати тим, хто щодня захищає нашу рідну землю від ворогів. Тож ТСН.ua підготував для вас привітання з днем Збройних Сил України.

Святковий день на честь Збройних Сил України був створений 1993 року постановою ВРУ. Щорічно його святкують 6 грудня. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1991 року ухвалили Закон України "Про Збройні сили України".

День Збройних Сил України: привітання своїми словами і у віршах

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом – із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

День Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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Шановні воїни, захисники України! Вітаю Вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаю здоров’я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом Вас!

З Днем Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м Грудня, синку милий!

З Днем Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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В День Збройних сил України від усієї душі хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

З Днем Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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Борониш ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни…

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

З Днем Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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Дорогі захисники, наші любі хлопці й дівчата! Прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України! Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили.

З Днем Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.

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