СБУ задержала корректировщика ФСБ, завербованного через сайты знакомств

Злоумышленник фиксировал локации сил обороны Украины, чтобы помочь врагу в атаках на украинские позиции.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала информатора ФСБ, который действовал в Донецкой области и в Сумах. Злоумышленник разведывал локации Сил обороны и корректировал воздушные атаки российских войск.

Об этом сообщила СБУ.

"23-летнего жителя Покровска, завербовали через "медовую ловушку" во время поиска пары на сайтах знакомств. Представительница российской спецслужбы связалась с ним и предложила встречу", — говорится в сообщении.

После этого молодой человек обходил территорию близ Покровска, фиксируя позиции украинских войск, и отчитывался оккупантам о последствиях авиаударов по городу. Затем ФСБ отправила его в Сумскую область для наблюдения за работой украинского ПВО на пограничные с Россией.

Для выполнения задачи осведомитель арендовал квартиру в областном центре, где создал наблюдательный пункт. Он установил мобильный телефон с дополнительными средствами питания на подоконнике, что позволяло ему осуществлять онлайн-трансляцию воздушных атак на город.

СБУ задержала информатора и изъяла телефоны, которые использовались для разведывательно-взрывной деятельности в пользу России. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Мероприятия провели сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, в Запорожье СБУ задержала агента РФ, планировавшего убийство чиновника Мелитопольского горсовета.

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