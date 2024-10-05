СБУ проводит меры безопасности в Сумах: что известно

Действия правоохранителей будут охватывать весь город.

Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории г. Сумы. К ним присоединены Национальная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ и Национальная гвардия.

Об этом сообщило в СБУ.

Подробности

Как отмечается, цель состоит в предотвращении и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, предупреждении провокаций и повышении безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

"Безопасные мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения", — подчеркнули в ведомстве.

Меры безопасности СБУ в Сумах

Речь идет о:

ограничение прохода и проезда по улицам,

проверку документов граждан и осмотр автомобилей,

дополнительную проверку лиц в случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц,

осмотр территории и помещений общего использования для выявления запрещенных предметов.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Меры безопасности СБУ в Сумах

Ранее СБУ задержала агента ФСБ в Черкассах, разведывавшего пункты постоянной дислокации и боевые позиции подразделений ПВО.