СБУ проводит меры безопасности в Сумах: что известно

Действия правоохранителей будут охватывать весь город.
Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории г. Сумы. К ним присоединены Национальная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ и Национальная гвардия.
Об этом сообщило в СБУ.
Подробности
Как отмечается, цель состоит в предотвращении и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, предупреждении провокаций и повышении безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.
"Безопасные мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения", — подчеркнули в ведомстве.
Речь идет о:
- ограничение прохода и проезда по улицам,
- проверку документов граждан и осмотр автомобилей,
- дополнительную проверку лиц в случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц,
- осмотр территории и помещений общего использования для выявления запрещенных предметов.
СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.
Ранее СБУ задержала агента ФСБ в Черкассах, разведывавшего пункты постоянной дислокации и боевые позиции подразделений ПВО.
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